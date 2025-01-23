Трамп призначив очільником Секретної служби агента, який прикрив його під час замаху

Американський президент Дональд Трамп призначив новим директором Секретної служби агента Шона Керрана, який відповідав за його безпеку під час замаху у липні 2024 року у штаті Пенсильванія.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що для нього "велика честь" призначити Керрана наступним директором Секретної служби.

"Він довів свою безстрашну мужність, коли ризикував власним життям, щоб врятувати мене від кулі вбивці в Батлері, штат Пенсильванія. Я цілком і повністю довіряю Шону, що він зробить Секретну службу Сполучених Штатів сильнішою, ніж будь-коли раніше", – заявив американський президент.

Реклама:

Він розповів, що Керран має 23-річний досвід роботи в правоохоронних органах, розпочавши свою кар'єру в Секретній службі в 2001 році на посаді спеціального агента в місцевому відділенні в Ньюарку, де він займався захистом, розвідкою, розслідуваннями, вербуванням та логістичним забезпеченням округу.

Під час першого терміну Трампа Керран служив помічником спеціального агента, відповідального за Відділ охорони президента.

Скриншот: Truth Social

Раніше ЗМІ писали, що Трамп планує призначити начальника своєї охорони Керрана на посаду голови американської Секретної служби.

Тоді зазначали, що Керрану, ймовірно, бракує управлінського досвіду для керівництва такою великою і складною установою, як Секретна служба, адже в оточенні Трампа він контролював близько 85 людей. Також він ніколи не керував таким бюджетом або операціями, як у Секретної служби.

Відтак Керран замінив на посаді в.о. директора Рональда Роу, який обійняв цю посаду після того, як Кімберлі Чітл подала у відставку після першого замаху на Трампа на мітингу в Батлері у липні.

Детально про липневий замах на Трампа – у статті "ЄвроПравди": Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США.