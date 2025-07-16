В Вашингтоне задержали мужчину с пистолетом и луком возле Капитолия

Полиция Капитолия США (USCP) в среду, 16 июля, задержала мужчину, который перевозил в своем автомобиле несколько пистолетов, а также лук и стрелы.

Об этом пишет Newsmax со ссылкой на заявление правоохранителей, передает "Европейская правда".

Как отмечается, патрульные обратили внимание на подозрительный автомобиль на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне – на крыше машины был прикреплен трехколесный велосипед. При осмотре офицеры заметили лук, стрелы и пустую кобуру для пистолета.

После допроса водитель признался, что внутри автомобиля есть огнестрельное оружие и лук со стрелами.

По данным USCP, пока мужчине не предъявлено официальных обвинений. Полиция продолжает расследование инцидента.

Напомним, в июле прошлого года во время покушения на американского президента Дональда Трампа во время предвыборного митинга пуля задела ему ухо, один человек на трибунах позади Трампа погиб и еще двое получили ранения. Нападавший – 20-летний Томас Мэтью Крукс – был застрелен на месте агентами Секретной службы.

Покушение на Трампа вызвало в США опасения относительно возможного всплеска насилия и привело к расследованиям служб безопасности, которые обеспечивали охрану политика. Тогдашняя глава Секретной службы Кимберли Читл оказалась под шквалом критики и в июле 2024 года ушла с поста, передав его временному руководителю.

С возвращением в Белый дом в январе 2025 года Трамп назначил главой Секретной службы агента Шона Керрана, который прикрыл его во время покушения.

Также недавно стало известно, что Секретная служба приостановила служебные полномочия шестерых своих агентов в связи с прошлогодним покушением на Трампа.