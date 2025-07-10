ЗМІ: після замаху на Трампа відсторонили шістьох співробітників секретної служби США

Секретна служба США призупинила службові повноваження шести своїх агентів у зв’язку з минулорічним замахом на Дональда Трампа під час його передвиборчого заходу у Пенсильванії.

Про це повідомляє The Hill з посиланням на джерело у службі, пише "Європейська правда".

У зв’язку із замахом на Трампа та розслідуванням недопрацювань, через які це стало можливо, призупинені повноваження шести агентів Секретної служби.

Таке рішення ухвалили після розслідування обставин замаху на тоді ще кандидата у президенти Трампа і дій співробітників Секретної служби. За словами джерела, деякі з цих осіб є пересічними співробітниками, деякі мали наглядові посади.

Нагадаємо, під час замаху на Трампа під час передвиборчого мітингу куля зачепила йому вухо, одна людина на трибунах позаду Трампа загинула і ще двоє отримали поранення. Нападника – 20-річного Томаса Метью Крукса – на місці застрелили агенти Секретної служби.

Замах на Трампа викликав у США побоювання стосовно можливого сплеску насильства та призвів до розслідувань служб безпеки, які забезпечували охорону політика. Тодішня очільниця Секретної служби Кімберлі Чітл опинилася під шквалом критики і в липні 2024 року пішла з посади, передавши її тимчасовому керівнику.

З поверненням до Білого дому у січні 2025 року Трамп призначив очільником Секретної служби агента Шона Керрана, який прикрив його під час замаху.