Народжуваність у Німеччині впала до нового мінімуму

У 2024 році народжуваність у Німеччині знову впала до нового мінімуму, хоча темпи її зниження менші, ніж в попередні роки.

Як повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда", такі дані оприлюднив Федеральний офіс статистики.

Сумарний коефіцієнт народжуваності в Німеччині у 2024 році склав 1,35 дитини на одну жінку. Це зниження на 2%, порівняно з попереднім роком. Водночас зниження є меншим, аніж в попередні роки, коли воно становило 7-8%.

Співмірно низькі показники реєстрували також у 90-х роках і на початку нульових.

Всього в країні народилося 677 117 дітей.

Сумарний коефіцієнт народжуваності різниться за регіонами. Найнижчим він виявився у Берліні (1.21), найвищим – у Нижній Саксонії (1.42). У східнонімецьких землях він є нижчим, ніж у західнонімецьких (1,27 і 1,38 відповідно).

Серед громадянок Німеччини цей показник складає 1,23 дитини на жінку, серед жінок з громадянством інших країн – 1,84. Проте і в останній категорії він стабільно знижується з 2017 року.

У 2024 році німкені народжували в середньому у віці 30,4 роки, а чоловіки ставали батьками в середньому у 33,3 роки. Протягом останніх десяти років спостерігається тенденція до поступового підвищення віку першого батьківства. Так, у 2015 році німецькі жінки перший раз ставали матерями в середньому у 29,7 років, чоловіки батьками – у 32,8 роки.

Також у Німеччині помітили чіткий поділ за розміром жіночих пенсій на сході та заході країни.

Нагадаємо, у Німеччині за підсумками 2023 року народжуваність впала до 10-річного мінімуму, а у Франції стала найменшою з часів Другої світової війни, що спонукало президента Емманюеля Макрона готувати план підвищення народжуваності.