Рождаемость в Германии упала до нового минимума

В 2024 году рождаемость в Германии снова упала до нового минимума, хотя темпы ее снижения меньше, чем в предыдущие годы.

Как сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда", такие данные обнародовал Федеральный офис статистики.

Суммарный коэффициент рождаемости в Германии в 2024 году составил 1,35 ребенка на одну женщину. Это снижение на 2% по сравнению с предыдущим годом. В то же время снижение меньше, чем в предыдущие годы, когда оно составляло 7-8%.

Соразмерно низкие показатели регистрировали также в 90-х годах и в начале нулевых.

Всего в стране родилось 677 117 детей.

Суммарный коэффициент рождаемости различается по регионам. Самым низким он оказался в Берлине (1.21), самым высоким – в Нижней Саксонии (1.42). В восточногерманских землях он ниже, чем в западногерманских (1,27 и 1,38 соответственно).

Среди гражданок Германии этот показатель составляет 1,23 ребенка на женщину, среди женщин с гражданством других стран – 1,84. Однако и в последней категории он стабильно снижается с 2017 года.

В 2024 году немки рожали в среднем в возрасте 30,4 года, а мужчины становились отцами в среднем в 33,3 года. В течение последних десяти лет наблюдается тенденция к постепенному повышению возраста первого отцовства. Так, в 2015 году немецкие женщины первый раз становились матерями в среднем в 29,7 лет, мужчины отцами – в 32,8 года.

Также в Германии заметили четкое разделение по размеру женских пенсий на востоке и западе страны.

Напомним, в Германии по итогам 2023 года рождаемость упала до 10-летнего минимума, а во Франции стала наименьшей со времен Второй мировой войны, что побудило президента Эмманюэля Макрона готовить план повышения рождаемости.