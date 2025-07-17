Стиль життя на сході й заході Німеччини відобразився на пенсіях жінок

У Німеччині помітили чіткий поділ за розміром жіночих пенсій на сході та заході країни, що пов’язано з різними реаліями і стилем життя у Східній і Західній Німеччині у минулому.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Prognos Institute і Німецька страхова асоціація (GDV) дослідили, що у німкень на сході Німеччини пенсії зазвичай вищі, аніж на заході країни.

Так, у західнонімецьких землях середня жіноча пенсія становить менше 1000 євро на місяць, тоді як у східних землях станом на 2023 рік – щонайменш 1100. Різниця між пенсіями німкень у двох частинах країни становить в середньому 357 євро.

Причиною такої розбіжності називають те, що німкені із західних земель частіше брали довгі декрети для догляду за дітьми або працювали з неповною зайнятістю, щоб мати більше часу на родину, внаслідок чого їхні внески до солідарної системи були меншими.

Як наслідок, чоловічі пенсії у західнонімецьких землях бувають на дві третини вищими за жіночі, якщо жінка довгий час займалася лише родиною.

На відміну від жінок, розрив між середніми чоловічими пенсіями між сходом і заходом Німеччини коливається у межах лише двох десятків євро: на заході це 1430 євро, на сході – 1416.

Проте на додачу до цього існують також локальні тенденції, не пов’язані зі статтю – у деяких місцевостях пенсії є суттєво нижчими за озвучені середні цифри, тоді як в інших, де переважали високі заробітні плати, помітно вищими.

Так, наприклад, найвищі пенсії в усій Німеччині мають чоловіки з Рурського регіону – там вони сягають 1680 євро.

Нагадаємо, у Франції непопулярна пенсійна реформа з підвищенням пенсійного віку залишається топтемою політичного життя.

У Данії пенсійний вік до 2040 року збільшиться до 70 років. Про підвищення пенсійного віку доводиться думати більшості країн Європи через демографічні тенденції.

Дослідження у ЄС показали, що близько 13% європейських пенсіонерів продовжують ходити на роботу після досягнення пенсійного віку, найчастіше їхньою мотивацією є або задоволення від роботи й активного способу життя, або фінансові потреби.