Наляканий гендером і Україною Орбан обіцяє голосувати проти бюджету ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вчергове висловив свою незгоду з бюджетом ЄС, бо боїться що кошти з нього підуть на Україну і зробить його країну "вразливою для шантажу".

Про це угорський прем’єр написав у себе у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Орбан, він не погодиться на бюджет ЄС, який "направляє гроші угорців до України", який "розорить угорських фермерів", і який "зробить Угорщину вразливою для шантажу".

"Я ніколи не погоджуся з тим, що ми, угорці, отримаємо належне нам фінансування лише тоді, коли підкоримося політиці Брюсселя щодо війни, імміграції та гендерної рівності", – зауважив він.

За словами очільника угорського уряду, в Брюсселі мають зрозуміти, що "відповідь Угорщини – ніколи".

При цьому варто зазначити, що рішення стосовно бюджету ухвалюється у ЄС кваліфікованою більшістю голосів, тож позиція Орбана не має вирішального або вагомого значення.

Нещодавно Орбан казав, що 20-25% бюджету ЄС відійдуть Україні.

Він також опублікував пост з підписом "Я з фермерами" про протест фермерів у Будапешті, який став відповіддю на пропозицію Європейської комісії щодо наступного довгострокового бюджету Європейського Союзу, починаючи з 2028 року.

Зазначимо, що у проєкті довгострокового бюджету Європейського Союзу на 2028-2034 роки, який розкритикувала також Німеччина, на підтримку України заплановано 100 млрд євро.

Якщо Україна вступить до ЄС 2034 року, то бюджет зі 100 млрд євро допомоги для України буде переглянуто.