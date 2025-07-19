Напуганный гендером и Украиной Орбан обещает голосовать против бюджета ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выразил свое несогласие с бюджетом ЕС, потому что боится, что средства из него пойдут на Украину и сделают его страну "уязвимой для шантажа".

Об этом венгерский премьер написал у себя в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Орбан, он не согласится на бюджет ЕС, который "направляет деньги венгров в Украину", который "разорят венгерских фермеров" и который "сделает Венгрию уязвимой для шантажа".

"Я никогда не соглашусь с тем, что мы, венгры, получим положенное нам финансирование только тогда, когда подчинимся политике Брюсселя в отношении войны, иммиграции и гендерного равенства", – отметил он.

По словам главы венгерского правительства, в Брюсселе должны понять, что "ответ Венгрии – никогда".

При этом стоит отметить, что решение по бюджету принимается в ЕС квалифицированным большинством голосов, поэтому позиция Орбана не имеет решающего или весомого значения.

Недавно Орбан сказал, что 20-25% бюджета ЕС отправятся Украине.

Он также опубликовал пост с подписью "Я с фермерами" о протесте фермеров в Будапеште, который стал ответом на предложение Европейской комиссии о следующем долгосрочном бюджете Европейского Союза, начиная с 2028 года.

Отметим, что в проекте долгосрочного бюджета Европейского Союза на 2028-2034 годы, который раскритиковала также Германия, на поддержку Украины запланировано 100 млрд евро.

Если Украина вступит в ЕС в 2034 году, то бюджет из 100 млрд евро помощи для Украины будет пересмотрен.