Німеччина розкритикувала бюджетні плани ЄС, що включають і 100 млрд євро для України

Уряд Німеччини висловив різку незгоду з бюджетною пропозицією ЄС через день після того, як голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила цей план у Брюсселі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

"Всеохоплююче збільшення бюджету ЄС є неприйнятним в той час, коли всі країни-члени докладають значних зусиль для консолідації своїх національних бюджетів", – заявив Штефан Корнеліус, речник уряду канцлера Фрідріха Мерца в Берліні в середу пізно ввечері.

"Тому ми не зможемо прийняти пропозицію комісії", – додав він.

Комісія запропонувала бюджет ЄС у розмірі 1,816 трильйона євро на семирічний період з 2028 року. Ця цифра означатиме значне збільшення видаткової спроможності ЄС порівняно з поточним бюджетом, який діє з 2021 року.

Комісія, серед іншого, представила три нові податки, спрямовані на електричні відходи, тютюнові вироби та компанії з високим оборотом, для погашення боргу після пандемії Covid, який, за оцінками, коштує від 25 до 30 мільярдів євро на рік.

"Ми також не підтримуємо додаткове оподаткування компаній, запропоноване Єврокомісією", – заявив Корнеліус у Берліні.

"Ми повинні підтримувати реформаторський підхід комісії та зосередженість бюджету на нових пріоритетах. Цей курс є правильним, щоб зробити Європу сильною для майбутнього", – додав він.

Мерц неодноразово підкреслював, що, з точки зору Берліна, витрати ЄС повинні стати більш ефективними, а не збільшувати загальну касу.

"Ми [повинні] реорганізувати пріоритети в європейському бюджеті. Додаткові завдання не завжди можуть бути пов'язані з додатковими витратами... і це складне завдання, яке зараз стоїть перед нами", – заявляв він у червні.

Бюджет потребує схвалення всіх країн ЄС та Європейського парламенту до 2027 року.

Зазначимо, що у проєкті довгострокового бюджету Європейського Союзу на 2028-2034 роки, який критикує Німеччина, на підтримку України заплановано 100 млрд євро.

Якщо Україна вступить до ЄС 2034 року, то бюджет зі 100 млрд євро допомоги для України буде переглянуто.