Орбан лякає, що 20-25% бюджету ЄС підуть Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що 20-25% бюджету ЄС відійдуть Україні.

Про це він заявив в ефірі радіо Kossuth, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

"Спираючись на знання експертів, я можу сказати, що 20-25 відсотків нового бюджету Європейського Союзу піде в Україну", – заявив Віктор Орбан.

Проблема бюджетів, за його словами, полягає в тому, що їм бракує реальної стратегічної основи; вони повинні відповідати цілям, яких є бажання досягти.

"Цей бюджет має лише одну мету: хитро і приховано прийняти Україну до Європейського Союзу", – сказав Орбан, який вважає, що з українцями слід встановлювати відносини співпраці, а не членства.

За його словами, цей майбутній бюджет і ставлення ЄС до України подібні до міграції. Він висловився так: "Одного разу впустивши їх, ви вже не зможете їх стримати".

За його словами, якби українці увійшли в економічний простір ЄС, гроші безнадійно пішли б туди, хоча він вважає, що Україна не готова до членства. Орбан також повідомив, що приблизно знає, з ким і з якими країнами йому доведеться вести переговори, щоб мати можливість прийняти прийнятний бюджет у Брюсселі.

"Це бюджет безнадії", – охарактеризував план Віктор Орбан. За його словами, Європейський Союз хоче фінансувати непродумані цілі, погоджується на стагнацію, а рівень його амбіцій низький і не вселяє оптимізму.

Цього тижня Орбан опублікував пост з підписом "Я з фермерами" про протест фермерів у Будапешті, який став відповіддю на пропозицію Європейської комісії щодо наступного довгострокового бюджету Європейського Союзу, починаючи з 2028 року.

Зазначимо, що у проєкті довгострокового бюджету Європейського Союзу на 2028-2034 роки, який розкритикувала також Німеччина, на підтримку України заплановано 100 млрд євро.

Якщо Україна вступить до ЄС 2034 року, то бюджет зі 100 млрд євро допомоги для України буде переглянуто.