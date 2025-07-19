У Польщі розслідують збій системи управління повітряним рухом
Новини — Субота, 19 липня 2025, 14:55 —
Польські служби розслідують збій в системі управління повітряним рухом.
Про це повідомив представник Міністерства внутрішніх справ, передає Reuters, пише "Європейська правда".
У суботу, 19 липня, у Польщі через серйозний збій системи управління повітряним рухом заявили про неможливість виконувати зльоти літаків в деяких аеропортах.
"Співробітники Агентства внутрішньої безпеки збирають інформацію з цього питання, аналізують її та перевіряють на предмет можливого саботажу", – заявив представник польського МВС.
Нещодавно роботу Міжнародного аеропорту Кишинева паралізував технічний збій. Після цього в уряді Молдови заявили, що технічні неполадки були викликані нестабільністю електромережі в Україні після російських атак.
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