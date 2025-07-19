В Польше расследуют сбой системы управления воздушным движением
Новости — Суббота, 19 июля 2025, 14:55 —
Польские службы расследуют сбой в системе управления воздушным движением.
Об этом сообщил представитель Министерства внутренних дел, передает Reuters, пишет "Европейская правда".
В субботу, 19 июля, в Польше из-за серьезного сбоя системы управления воздушным движением заявили о невозможности выполнять взлеты самолетов в некоторых аэропортах.
"Сотрудники Агентства внутренней безопасности собирают информацию по этому вопросу, анализируют ее и проверяют на предмет возможного саботажа", – заявил представитель польского МВД.
Недавно работу Международного аэропорта Кишинева парализовал технический сбой. После этого в правительстве Молдовы заявили, что технические неполадки были вызваны нестабильностью электросети в Украине после российских атак.
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