Польща усунула збій системи управління повітряним рухом

Польська влада заявила, що усунула несправність в системах управління повітряним рухом, яка в суботу, 19 липня, вранці на короткий час порушила зліт літаків у Варшаві та інших містах.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву аеропорта, передає "Європейська правда".

Як відомо, у суботу, 19 липня, у Польщі через серйозний збій системи управління повітряним рухом заявили про неможливість виконувати зльоти літаків в деяких аеропортах.

Після того, як у Польщі усунули несправність в системах управління повітряним рухом – робота повертається до нормального режиму.

"Тимчасові проблеми були спричинені несправністю, яку швидко усунули. Після виконання всіх необхідних процедур основна система управління повітряним рухом була відновлена", – заявили у Польській службі повітряної навігації.

Нещодавно роботу Міжнародного аеропорту Кишинева паралізував технічний збій. Після цього в уряді Молдови заявили, що технічні неполадки були викликані нестабільністю електромережі в Україні після російських атак.