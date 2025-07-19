Польша устранила сбой системы управления воздушным движением

Польские власти заявили, что устранили неисправность в системах управления воздушным движением, которая в субботу, 19 июля, утром на короткое время нарушила взлет самолетов в Варшаве и других городах.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление аэропорта, передает "Европейская правда".

Как известно, в субботу, 19 июля, в Польше из-за серьезного сбоя системы управления воздушным движением заявили о невозможности выполнять взлеты самолетов в некоторых аэропортах.

После того, как в Польше устранили неисправность в системах управления воздушным движением, работа возвращается к нормальному режиму.

"Временные проблемы были вызваны неисправностью, которую быстро устранили. После выполнения всех необходимых процедур основная система управления воздушным движением была восстановлена", – заявили в Польской службе воздушной навигации.

Недавно работу Международного аэропорта Кишинева парализовал технический сбой. После этого в правительстве Молдовы заявили, что технические неполадки были вызваны нестабильностью электросети в Украине после российских атак.