СМИ: Белый дом утверждает, что США приостановили поставки некоторого оружия Киеву

Пентагон приостановил поставки некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы оружия США слишком уменьшились.

Об этом пишут Politico и CBS News со ссылкой на слова анонимных собеседников, а также слова заместителя пресс-секретаря Белого дома Анны Келли, передает "Европейская правда".

Со ссылкой на слова трех осведомленных собеседников Politico пишет, что такое решение было принято руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби после пересмотра запасов боеприпасов Пентагона.

По их словам, это вызвало "обеспокоенность по поводу уменьшения общего количества артиллерийских снарядов, ракет противовоздушной обороны и высокоточных боеприпасов".

Они отметили, что первоначальное решение о приостановке части помощи, обещанной во время администрации бывшего президента США Джо Байдена, было принято в начале июня, но вступило в силу только сейчас.

Информированный собеседник отдельно прокомментировал вопрос боеприпасов и заявил, что Пентагон с февраля делил их на категории "по степени важности" из-за опасений, что Министерство обороны США использует слишком много боеприпасов для противовоздушной обороны в Йемене.

По его словам, Пентагон подготовил меморандум для министра обороны Пита Хегсета о заморозке поставок в Украину некоторых самых необходимых боеприпасов из запасов США, но это решение месяцами "припадало пылью" на столе главы Министерства обороны из-за кадровых изменений в ведомстве.

Келли, в свою очередь, фактически подтвердила эти заявления и отметила, что это решение "было принято с целью поставить интересы Америки на первое место после пересмотра Министерством обороны военной поддержки и помощи, которую наша страна оказывает другим странам мира. Сила Вооруженных сил США остается бесспорной – спросите Иран".

Среди выведенных средств – ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, высокоточные артиллерийские снаряды, ракеты Hellfire и другие ракеты, которые Украина запускает со своих истребителей F-16 и беспилотников.

Отметим, в июне украинская сторона передала министру финансов США Скотту Бессенту список необходимого оружия, которое Украина готова купить в США.

Президент Владимир Зеленский ранее сообщал, что на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом планирует обсудить потенциальную покупку в США оборонного пакета для Украины.

А 25 июня на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге Трамп заявил, что проверит, сможет ли передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot.