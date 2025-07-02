Антикорупційна комісія Сейму Литви візьметься за бізнес-зв'язки прем'єр-міністра

Антикорупційна комісія Сейму Литви в середу проведе позачергове засідання, щоб ухвалити рішення про початок розслідування щодо колишнього бізнесу та зв'язків прем'єр-міністра Гінтаутаса Палуцкаса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За словами голови комісії, консерватора Арвідаса Анушаускаса, буде вирішуватися, чи направляти запити для отримання додаткової інформації на основі журналістського розслідування.

"Оскільки досудове розслідування у цій справі не проводиться, ми маємо можливість провести власне парламентське розслідування", – сказав він.

Тим часом Генеральна прокуратура Литви доручила Службі спеціальних розслідувань (ССР) з'ясувати обставини, що стосуються ділових зв'язків Палуцкаса.

Відповідне доручення литовської Генпрокуратури з’явилось після публікації нового журналістського розслідування про кредити, надані компанії Sagerta, яка раніше належала Палуцкасу.

В розслідуванні йшлося, що компанія Sagerta, придбана Палуцкасом у 2013 році, працювала збитково, проте отримала понад 233 тисячі літів у вигляді позик акціонерів.

Попри той факт, що в Центрі реєстрів єдиним акціонером компанії на той час значився Палуцкас, він у своїх деклараціях про майно та інтереси приховав ці кредити.

У розслідуванні також порушується тема зв’язків Палуцкаса з компанією Uni Trading, яку представляє бізнесмен Дарюс Вільчінскас.

Ще одне журналістське розслідування щодо Палуцкаса стосувалось можливого шахрайства з кредитом – йшлося про надання пільгової позики компанії Garnis, що частково належить прем'єру, в Національному банку розвитку ILTE.

Палуцкас каже, що не бере участі в управлінні своїми компаніями з 2020 року, і запропонував адресувати всі питання керівникам фірм, а не йому як акціонеру.

Тим часом головна комісія зі службової етики (VTEK) ухвалила рішення почати розслідування щодо можливого конфлікту інтересів прем'єр-міністра Гінтаутаса Палуцкаса.