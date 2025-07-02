Антикоррупционная комиссия Сейма Литвы займется бизнес-связями премьер-министра

Антикоррупционная комиссия Сейма Литвы в среду проведет внеочередное заседание, чтобы принять решение о начале расследования в отношении бывшего бизнеса и связей премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

По словам председателя комиссии, консерватора Арвидаса Анушаускаса, будет решаться, направлять ли запросы для получения дополнительной информации на основе журналистского расследования.

"Поскольку досудебное расследование по этому делу не проводится, мы имеем возможность провести собственное парламентское расследование", – сказал он.

Тем временем Генеральная прокуратура Литвы поручила Службе специальных расследований (ССР) выяснить обстоятельства, касающиеся деловых связей Палуцкаса.

Соответствующее поручение литовской Генпрокуратуры появилось после публикации нового журналистского расследования о кредитах, предоставленных компании Sagerta, которая ранее принадлежала Палуцкасу.

В расследовании говорилось, что компания Sagerta, приобретенная Палуцкасом в 2013 году, работала убыточно, однако получила более 233 тысяч литов в виде займов акционеров.

Несмотря на тот факт, что в Центре реестров единственным акционером компании в то время значился Палуцкас, он в своих декларациях об имуществе и интересах скрыл эти кредиты.

В расследовании также поднимается тема связей Палуцкаса с компанией Uni Trading, которую представляет бизнесмен Дарюс Вильчинскас.

Еще одно журналистское расследование в отношении Палуцкаса касалось возможного мошенничества с кредитом – речь шла о предоставлении льготного займа компании Garnis, частично принадлежащей премьеру, в Национальном банке развития ILTE.

Палуцкас говорит, что не участвует в управлении своими компаниями с 2020 года, и предложил адресовать все вопросы руководителям фирм, а не ему как акционеру.

Тем временем главная комиссия по служебной этике (VTEK) приняла решение начать расследование относительно возможного конфликта интересов премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса.