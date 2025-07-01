Генпрокуратура Литви доручила перевірити бізнес-зв'язки прем'єра країни

У Литві Генеральна прокуратура доручила Службі спеціальних розслідувань (ССР) з'ясувати обставини, що стосуються ділових зв'язків прем'єр-міністра Гінтаутаса Палуцкаса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Відповідне доручення литовської Генпрокуратури з’явилось після публікації нового журналістського розслідування про кредити, надані компанії Sagerta, яка раніше належала Палуцкасу.

В розслідуванні йшлося, що компанія Sagerta, придбана Палуцкасом у 2013 році, працювала збитково, проте отримала понад 233 тисячі літів у вигляді позик акціонерів.

Незважаючи на той факт, що в Центрі реєстрів єдиним акціонером компанії на той час значився Палуцкас, він у своїх деклараціях про майно та інтереси приховав ці кредити.

У розслідуванні також порушується тема зв’язків Палуцкаса з компанією Uni Trading, яку представляє бізнесмен Дарюс Вільчінскас.

До того було опубліковано розслідування, в якому йшлося, що компанія Garnis, що планує виробництво акумуляторних систем, отримала 200 тисяч євро пільгового кредиту від банку ILTE в той час, коли Палуцкас уже обіймав посаду прем'єр-міністра. Йому належить 49% акцій цієї компанії.

У цей самий час – у лютому і березні – уряд за участю Палуцкаса ухвалював рішення, що стосуються діяльності банку ILTE: до Сейму подали поправки до закону, що регулює роботу національного банку розвитку, а також затвердили ліміти запозичень для установ центральної влади, включно із самим ILTE.

Палуцкасу також частково (51%) належить й інша компанія – Emus. Ця фірма не могла претендувати на пільговий кредит, оскільки працює занадто давно. Garnis також не зміг би отримати цей кредит, якби формально входив в одну групу з Emus.

Тому в публічному просторі лунають припущення, що компанія Garnis могла бути створена спеціально заради отримання кредиту.

Палуцкас каже, що не бере участі в управлінні своїми компаніями з 2020 року, і запропонував адресувати всі питання керівникам фірм, а не йому як акціонеру.

Тим часом головна комісія зі службової етики (VTEK) ухвалила рішення почати розслідування щодо можливого конфлікту інтересів прем'єр-міністра Гінтаутаса Палуцкаса.