Прем'єр Литви заперечив конфлікт інтересів у справі надання позики його компанії

Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас у четвер заперечив вплив на державний банк розвитку ILTE щодо кредиту, наданого компанії, в якій він володіє акціями, і заявив, що звернувся до Головної комісії з етики посадовців (VTEK) з проханням винести рішення про наявність конфлікту інтересів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Журналістське розслідування, опубліковане в середу журналістським центром Siena і Laisvės TV, показало, що компанія, яка частково належить Палуцкасу, отримала субсидований кредит у розмірі 200 тисяч євро від ILTE, коли він був прем'єр-міністром. Компанія Garnis планує виробляти акумуляторні системи. Палуцкас володіє 49% її акцій.

"У світлі розслідування та опублікованої інформації я особисто звернувся сьогодні до Головної комісії з етики посадовців, щоб з'ясувати, чи є якісь занепокоєння або рекомендації щодо узгодження державних і приватних інтересів", – сказав Палуцкас журналістам у штаб-квартирі уряду.

Відповідаючи на запитання, чи має він намір піти у відставку, прем'єр-міністр сказав: "Ні".

"Я переконаний, що не порушив відповідний закон. Я задекларував свою частку в компанії відповідно до законодавства. У мене також є кілька коментарів щодо деяких фактів або інтерпретацій, згаданих у розслідуванні, але в першу чергу хочу заявити, що я жодним чином не впливав на ILTE щодо кредиту – ні письмово, ні усно, ні формально, ні неформально", – додав він.

Кредит був наданий на початку лютого в рамках програми Startuok, призначеної для підтримки нових малих і середніх підприємств. Палуцкас є мажоритарним акціонером іншої компанії з виробництва електроніки, Emus, яка працює з 2010 року. Вона не могла б претендувати на стартовий кредит.

У лютому і березні уряд – за участю Палуцкаса – схвалив кілька заходів, пов'язаних з ILTE, включаючи законодавчі поправки, що регулюють діяльність банку і встановлюють ліміти запозичень для центральних органів влади, в тому числі для ILTE.

Палуцкас стверджує, що він не бере участі в діяльності компанії і не бачить причин для самоусунення від прийняття рішень, що стосуються банку.

На захист прем'єр-міністра виступив Ремігіюс Мотузас, лідер соціал-демократичної парламентської групи.

"Особисто я не бачу тут жодних правопорушень. Єдине фактичне питання полягає в тому, що компанія, в якій прем'єр-міністр володіє акціями, отримала кредит від ILTE. З того, що я бачив публічно, компанія, ймовірно, подала заявку в рамках звичайних процедур, і ніяких особливих умов або привілеїв надано не було", – сказав Мотузас в інтерв'ю BNS в четвер.

"Наразі ми не бачимо жодних ознак того, що прем'єр-міністр вплинув на цей процес. Ба більше, він не бере участі в управлінні компанією", – додав він.

Тим часом Арвідас Анушаускас, голова парламентської антикорупційної комісії і член опозиційних консерваторів, заявив у четвер, що надішле офіційні запити Палуцкасу, ILTE і комісії з етики щодо позики.

"Сьогодні я надішлю запитання до ILTE, прем'єр-міністра та ВТЕК. Після того, як ми отримаємо відповіді, члени комісії вирішать, чи починати розслідування або вживати інших заходів", – сказав Анушаускас.

Напередодні Гінтаутас Палуцкас назвав неприйнятною ситуацію з виділенням громадянам інших країн, зокрема РФ і Білорусі, допомоги за кошти ЄС, які надавалися на підтримку українців з тимчасовим захистом.