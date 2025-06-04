У Литві почали розслідування через надання позики компанії прем’єр-міністра

У Литві головна комісія зі службової етики (VTEK) у середу ухвалила рішення почати розслідування щодо можливого конфлікту інтересів прем'єр-міністра Гінтаутаса Палуцкаса через повідомлення про те, що компанія, яка частково належить йому, отримала пільговий кредит від національного банку розвитку ILTE.

Про це повідомляє LRT, інформує "Європейська правда".

Як зазначив голова комісії Гедімінас Сакалаускас, "предметом розслідування будуть дії та поведінка прем'єр-міністра на засіданні уряду".

З цього питання до VTEK надійшло три звернення – від самого прем'єра, від Комісії із запобігання корупції Сейму, очолюваної консерватором Арвідасом Анушаускасом, а також від опозиційного Союзу Вітчизни – Християнських демократів Литви (TS-LKD).

У вівторок Палуцкас повторив, що не бере участі в управлінні своїми компаніями з 2020 року, і запропонував адресувати всі питання керівникам фірм, а не йому як акціонеру.

Він також заявив, що заклики взяти на себе відповідальність і піти у відставку через кредит для його компанії – це "висмоктані з пальця" претензії.

Своєю чергою Спеціальна служба розслідувань (STT) повідомила, що оцінює інформацію, опубліковану в ЗМІ, а банк ILTE обіцяє протягом тижня провести внутрішній аудит.

Нещодавно було опубліковане розслідування, проведене журналістським центром Siena і Laisvės TV. Воно показало, що компанія Garnis, що планує виробництво акумуляторних систем, отримала 200 тисяч євро пільгового кредиту від ILTE в той час, коли Палуцкас уже обіймав посаду прем'єр-міністра. Йому належить 49 % акцій цієї компанії.

У цей самий час – у лютому і березні – уряд за участю Палуцкаса ухвалював рішення, що стосуються діяльності банку ILTE: до Сейму подали поправки до закону, що регулює роботу національного банку розвитку, а також затвердили ліміти запозичень для установ центральної влади, включно із самим ILTE.

Палуцкасу також частково (51%) належить й інша компанія – Emus. Ця фірма не могла претендувати на пільговий кредит, оскільки працює занадто давно. Garnis також не зміг би отримати цей кредит, якби формально входив в одну групу з Emus.

Тому в публічному просторі лунають припущення, що компанія Garnis могла бути створена спеціально заради отримання кредиту.

Тим часом опитування в Литві демонструють падіння рейтингу довіри до прем’єр-міністра Гінтаутаса Палуцкаса.