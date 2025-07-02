Лукашенко до дня незалежності помилував 16 в’язнів
Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко помилував 16 людей, засуджених у тому числі за "екстремістськими" статтями.
Про це повідомляє білоруське інформаційне агентство БЕЛТА, пише "Європейська правда".
Напередодні дня незалежності Білорусі Лукашенко помилував 16 засуджених, засуджених за різні злочини, в тому числі "екстремістського спрямування".
Серед помилуваних вісім жінок і вісім чоловіків. Троє з них старші за 50 років. Двоє мають хронічні захворювання, одна людина має інвалідність.
У дев'яти засуджених є неповнолітні діти.
Як пише інформагентство, "усі вони розкаялися у скоєному і взяли на себе зобов'язання не порушувати закон".
Це стало дев’ятим помилуванням з червня 2024 року. Останній перед цим випадок був у червні.
Тоді посланець Трампа Кіт Келлог прибув до Мінська та зустрівся з Лукашенком.
Того ж дня стало відомо про звільнення з ув’язнення Сергія Тихановського та загалом 14 політв’язнів режиму Лукашенка.