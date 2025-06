Посланець Трампа Келлог зустрівся з Лукашенком у Мінську

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко зустрівся у Мінську зі спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Кітом Келлогом.

Про це повідомив наближений до Лукашенка Telegram-канал "Пул первого", пише "Європейська правда".

Зустріч відбулася у Палаці Незалежності в Мінську. У переговорах взяли участь делегації обох сторін – білоруська та американська.

"Перший зустрівся зі спецпосланцем президента США по Україні Кітом Келлогом. У Палаці Незалежності. Делегації – білоруська та американська", – сказано у повідомленні Telegram-каналу.

