Лукашенко ко дню независимости помиловал 16 заключенных

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 16 человек, осужденных в том числе по "экстремистским" статьям.

Об этом сообщает белорусское информационное агентство БЕЛТА, пишет "Европейская правда".

Накануне дня независимости Беларуси Лукашенко помиловал 16 осужденных, осужденных за различные преступления, в том числе "экстремистского характера".

Среди помилованных – восемь женщин и восемь мужчин. Трое из них старше 50 лет. Двое имеют хронические заболевания, один человек имеет инвалидность.

У девяти осужденных есть несовершеннолетние дети.

Как пишет информагентство, "все они раскаялись в содеянном и взяли на себя обязательства не нарушать закон".

Это стало девятым помилованием с июня 2024 года. Последний перед этим случай был в июне.

Тогда посланник Дональда Трампа Кит Келлог прибыл в Минск и встретился с Лукашенко.

В тот же день стало известно об освобождении из заключения Сергея Тихановского и всего 14 политзаключенных режима Лукашенко.