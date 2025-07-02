В Естонії засудили двох громадян Молдови за підпал ресторану Slava Ukraina

В Естонії Харьюський повітовий суд 2 липня визнав двох громадян Молдови винними в підпалі ресторану Slava Ukraina в Таллінні в січні цього року, та в інших злочинах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За версією слідства, замовлення на підпал ресторану, який відкрито висловлював проукраїнську позицію, було отримано від російських спецслужб.

В рамках цієї кримінальної справи Державна прокуратура Естонії висунула звинувачення двом громадянам Молдови. Одного з них звинуватили в шпигунстві та скоєнні диверсійних атак в інтересах Головного розвідувального управління Генштабу ЗС РФ, іншого – тільки в пошкодженні чужого майна.

Слідство встановило, що з 2023 року представники спецслужб РФ почали систематичну підготовку та організацію провокацій і диверсій на території країн Балтії.

Один з виконавців підпалу у грудні 2024 року отримав від спецслужб РФ них завдання підпалити магазин COOP у селі Осула у Вируському повіті. Для виконання завдання він залучив спільника, який прибув до Естонії 17 грудня.

Після невдалої спроби спільника, Кіхаял особисто скоїв підпал 17 січня 2025 року, зафіксувавши свої дії на відео. За це він отримав нагороду у 1975 доларів.

Згодом від отримав завдання підпалити ресторан Slava Ukraina в Таллінні.

Для цієї операції він залучив ще одного громадянина Молдови, який проживав у Польщі. З 27 по 29 січня вони, прибувши до Таллінна на автомобілі з литовськими номерами, провели розвідку об'єкта, а в ніч на 31 січня 2025 року скоїли підпал.

Обвинувачені пішли на угоду зі слідством, а суд 2 липня затвердив покарання. Одного засудили до 6,5 років позбавлення волі, інший отримав 6 місяців в'язниці і вже в серпні може вийти на свободу.

Обидва чоловіки були затримані в Італії 12 лютого, через 12 днів після підпалу. З березня вони перебувають під вартою в Естонії.

Нагадаємо, у травні польська прокуратура висунула звинувачення двом громадянам України, яких підозрюють у причетності до підпалу торгового центру у Варшаві 12 травня 2024 року.

Польський прем’єр Дональд Туск прямо заявив, що за масштабною пожежею у торговому центрі Варшави в травні 2024 року стоять російські спецслужби.