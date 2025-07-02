В Эстонии осудили двух граждан Молдовы за поджог ресторана Slava Ukraina

В Эстонии Харьюский уездный суд 2 июля признал двух граждан Молдовы виновными в поджоге ресторана Slava Ukraina в Таллинне в январе этого года, а также в других преступлениях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По версии следствия, заказ на поджог ресторана, который открыто выражал проукраинскую позицию, был получен от российских спецслужб.

В рамках данного уголовного дела Государственная прокуратура Эстонии выдвинула обвинения двум гражданам Молдовы. Одного из них обвинили в шпионаже и совершении диверсионных атак в интересах Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ, другого – только в повреждении чужого имущества.

Следствие установило, что с 2023 года представители спецслужб РФ начали систематическую подготовку и организацию провокаций и диверсий на территории стран Балтии.

Один из исполнителей поджога в декабре 2024 года получил от спецслужб РФ задание поджечь магазин COOP в селе Осула в Вируском уезде. Для выполнения задания он привлек сообщника, который прибыл в Эстонию 17 декабря.

После неудачной попытки сообщника, Кихаял лично совершил поджог 17 января 2025 года, зафиксировав свои действия на видео. За это он получил награду в 1975 долларов.

Впоследствии получил задание поджечь ресторан Slava Ukraina в Таллинне.

Для этой операции он привлек еще одного гражданина Молдовы, проживавшего в Польше. С 27 по 29 января они, прибыв в Таллинн на автомобиле с литовскими номерами, провели разведку объекта, а в ночь на 31 января 2025 года совершили поджог.

Обвиняемые пошли на сделку со следствием, а суд 2 июля утвердил наказание. Одного приговорили к 6,5 годам лишения свободы, другой получил 6 месяцев тюрьмы и уже в августе может выйти на свободу.

Оба мужчины были задержаны в Италии 12 февраля, через 12 дней после поджога. С марта они находятся под стражей в Эстонии.

Напомним, в мае польская прокуратура выдвинула обвинения двум гражданам Украины, которых подозревают в причастности к поджогу торгового центра в Варшаве 12 мая 2024 года.

Польский премьер Дональд Туск прямо заявил, что за масштабным пожаром в торговом центре Варшавы в мае 2024 года стоят российские спецслужбы.