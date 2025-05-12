Туск: масштабна пожежа в торговому центрі Варшави рік тому була диверсією на замовлення РФ

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вперше прямо заявив, що за масштабною пожежею у торговому центрі Варшави в травні 2024 року стоять російські спецслужби.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це він сказав 11 травня.

Увечері 11 травня Туск разом з генпрокурором Адамом Боднаром і міністром внутрішніх справ та адміністрації Томашем Сємоняком вийшли із заявою про те, що нитки розслідування про пожежу у торговому центрі на вулиці Маривільській привели до Росії.

"На основі зібраних доказів ми знаємо, що пожежа стала результатом підпалу, здійсненого на замовлення російських спецслужб", – оголосив Туск.

"Ми маємо детальну інформацію про те, як відбулося замовлення та підпал, як зловмисники задокументували його. Їхні дії були організовані і керувалися встановленою особою, що перебуває на території РФ", – додав прем’єр.

Він зазначив, що частину причетних вже затримали, ще деякі залишаються на волі.

"Прокуратура, поліція та Агентство внутрішньої безпеки продовжують слідчі й оперативні заходи, спрямовані на їхнє затримання", – сказав Дональд Туск, додавши, що у цьому питанні ведеться співпраця з Литвою – де також сталися подібні випадки.

Нагадаємо, масштабна пожежа спалахнула в торговельному центрі у Варшаві 12 травня 2024 року. Дональд Туск спершу казав, що слідчі не бачать ознак диверсії, але вже під кінець місяця натякнув, що це не виключено. Інцидент був найбільшим із серії пожеж різного масштабу по всій території країни.

Тоді ж стався підпал у магазині IKEA у Вільнюсі. Слідство підозрює у злочині українця, який співпрацював з російськими спецслужбами, над ним навесні 2025 року почався суд.