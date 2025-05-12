У Польщі висунули звинувачення двом українцям у справі про підпал ТЦ у Варшаві

Польська прокуратура висунула звинувачення двом громадянам України, яких підозрюють у причетності до підпалу торгового центру у Варшаві 12 травня 2024 року.

Про це повідомляє RMF FM, інформує "Європейська правда".

За даними радіостанції, ці двоє українців співпрацювали з підпалювачами.

У прокуратурі зазначили, що один з них, Данило Б., отримав завдання з Росії зняти на камеру пожежу в залі та гасіння, а потім надіслати ці матеріали до Росії. Там їх опублікували в соціальних мережах.

Другий підозрюваний – замовник зйомок Олександр В.

Обидва вони є членами організованої групи, метою якої був підпал великих об'єктів в країнах ЄС з метою залякування людей.

Данило Б., який наразі перебуває під арештом у Литві, підозрюється в участі в діяльності іноземної розвідки проти Польщі та вчиненні акту саботажу терористичного характеру.

Подібні звинувачення висунуто проти Олександра В., однак вони не були йому оголошені, оскільки він перебуває в Росії.

На нього видано ордер на арешт, а також подано клопотання про видачу європейського ордера.

Нагадаємо, масштабна пожежа спалахнула в торговельному центрі у Варшаві 12 травня 2024 року. Дональд Туск спершу казав, що слідчі не бачать ознак диверсії, але вже під кінець місяця натякнув, що це не виключено. Інцидент був найбільшим із серії пожеж різного масштабу по всій території країни.

Раніше польський прем’єр Дональд Туск прямо заявив, що за масштабною пожежею у торговому центрі Варшави в травні 2024 року стоять російські спецслужби.

У зв'язку з цим глава МЗС Польщі Радослав Сікорський оголосив про намір відкликати згоду на діяльність консульства Російської Федерації в Кракові.