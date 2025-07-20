ЦВК Молдови не пустила на вибори проросійський блок олігарха Шора

Центральна виборча комісія Молдови не прийняла заявку на реєстрацію для участі в парламентських виборах блоку "Перемога", що пов’язаний з проросійським олігархом-утікачем Іланом Шором.

Рішення ухвалили 19 липня, повідомляє "Європейська правда", посилаючись на видання Newsmaker.

Заступник голови ЦВК Павло Постика заявив, що члени блоку "Перемога" пов'язані з олігархом-втікачем Іланом Шором, засудженим у Молдові до 15 років в'язниці. Він також вказав, що сам олігарх-втікач брав участь у створенні блоку.

Крім того, за його словами, проведення з'їзду політичного блоку "Перемога" в Москві "викликає обґрунтовані підозри".

"Проведення з'їзду на території іноземної держави без нагляду виборчих органів, за участю та логістичної підтримки іноземних структур викликає обґрунтовані підозри в незаконному фінансуванні, а це суперечить національному законодавству", – заявив Постика.

Він також нагадав, що закон забороняє створення нової політичної сили на базі партії, визнаної неконституційною – а такою була визнана партія "Шор". При цьому партії, що входять до блоку, вже беруть участь у судових розглядах – одні у справі про розпуск, інші у справі про обмеження діяльності.

Крім того, ЦВК вказала, що назва і символіка блоку збігаються з назвою однієї з партій, що входять до нього, а це порушує виборчі норми.

Присутні на засіданні лідери блоку "Перемога" заявили, що вважають рішення ЦВК неправомірним.

Блок "Перемога" створили в квітні 2024 року в Москві. До складу блоку входять чотири партії: "Відродження", "Шанс", "Сила альтернативи і порятунку Молдови" і "Перемога". Всі вони пов'язані з Іланом Шором.

6 липня в Москві відбувся з'їзд політичного блоку "Перемога", на якому виступив Ілан Шор. Під час заходу Шор заявив, що, на його думку, "єдиний порятунок" для Молдови – це "союз" з Росією.

Крім того, Шор оголосив, що першим номером у списку "Перемоги" стане башкан Гагаузії Євгенія Гуцул, якій загрожує до 9 років в'язниці у Молдові у справі про незаконне фінансування партії "Шор".

Тим часом, проросійський лідер молдовських соціалістів Ігор Додон підтвердив, що напередодні парламентських виборів у Молдові йдуть переговори про формування політичного блоку на лівому фланзі.

Деталі про плани створити мегаблок Кремля читайте у статті: "Базовий сценарій – у Молдові буде підконтрольний Москві уряд після виборів у вересні"