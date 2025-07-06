Проросійський утікач-олігарх Ілан Шор заявив у неділю, що "єдиний порятунок для Молдови – це союз з Російською Федерацією".

Як пише "Європейська правда", про це він сказав 6 липня в Москві, виступаючи на з'їзді політичного блоку "Перемога", його цитує видання Newsmaker.

У Москві на з'їзді блоку були присутні десятки політиків, пов'язаних з Шором. У заході також взяли участь російські офіційні особи, зокрема депутат Держдуми Леонід Слуцький.

"Моя політична позиція полягає в тому, що єдиний порятунок для Молдови, вірніше, для людей, тому що в кінцевому підсумку будь-яка країна – це звичайні громадяни, – це союз з Російською Федерацією", – заявив Шор.

"Я вважаю, що союз з РФ повинен бути міцним, надійним і на століття, тому що у нас є спільні традиції, спільна історія, спільне розуміння життя і спільний сенс", – додав проросійських політик.

Спікери, що виступили на з'їзді, різко критикували керівну партію "Дія і солідарність" (PAS) і президентку Маю Санду. Вони заявили, що політичні сили, пов'язані з Іланом Шором, якого заочно засудили до 15 років в'язниці у справі про банківське шахрайство, "здатні розвивати країну".

Учасники з'їзду також закликали відновити відносини з Росією, які погіршилися після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і гібридних атак на Молдову.

Також блок "Перемога" оголосив, що наступного тижня подасть документи для участі у парламентських виборах у Молдові, а очолити список має одіозна башкан Гагаузії Євгенія Гуцул.

Тим часом, проросійський лідер молдовських соціалістів Ігор Додон підтвердив, що напередодні парламентських виборів у Молдові йдуть переговори про формування політичного блоку на лівому фланзі.

Деталі про плани створити мегаблок Кремля читайте у статті: "Базовий сценарій – у Молдові буде підконтрольний Москві уряд після виборів у вересні"