ЦИК Молдовы не пустила на выборы пророссийский блок олигарха Шора

Центральная избирательная комиссия Молдовы не приняла заявку на регистрацию для участия в парламентских выборах блока "Победа", связанного с пророссийским олигархом-беглецом Иланом Шором.

Решение приняли 19 июля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Newsmaker.

Заместитель председателя ЦИК Павел Постика заявил, что члены блока "Победа" связаны с беглым олигархом Иланом Шором, приговоренным в Молдове к 15 годам тюрьмы. Он также указал, что сам беглый олигарх участвовал в создании блока.

Кроме того, по его словам, проведение съезда политического блока "Победа" в Москве "вызывает обоснованные подозрения".

"Проведение съезда на территории иностранного государства без надзора избирательных органов, с участием и логистической поддержкой иностранных структур вызывает обоснованные подозрения в незаконном финансировании, а это противоречит национальному законодательству", – заявил Постика.

Он также напомнил, что закон запрещает создание новой политической силы на базе партии, признанной неконституционной – а таковой была признана партия "Шор". При этом партии, входящие в блок, уже участвуют в судебных разбирательствах – одни по делу о роспуске, другие по делу об ограничении деятельности.

Кроме того, ЦИК указала, что название и символика блока совпадают с названием одной из входящих в него партий, а это нарушает избирательные нормы.

Присутствовавшие на заседании лидеры блока "Победа" заявили, что считают решение ЦИК неправомерным.

Блок "Победа" был создан в апреле 2024 года в Москве. В состав блока входят четыре партии: "Возрождение", „Шанс", "Сила альтернативы и спасения Молдовы" и "Победа". Все они связаны с Иланом Шором.

6 июля в Москве состоялся съезд политического блока "Победа", на котором выступил Илан Шор. Во время мероприятия Шор заявил, что, по его мнению, "единственное спасение" для Молдовы – это "союз" с Россией.

Кроме того, Шор объявил, что первым номером в списке "Победы" станет башканин Гагаузии Евгения Гуцул, которой грозит до 9 лет тюрьмы в Молдове по делу о незаконном финансировании партии "Шор".

Между тем, пророссийский лидер молдавских социалистов Игорь Додон подтвердил, что накануне парламентских выборов в Молдове идут переговоры о формировании политического блока на левом фланге.

Подробности о планах создать мегаблок Кремля читайте в статье: "Базовый сценарий – в Молдове будет подконтрольное Москве правительство после выборов в сентябре"