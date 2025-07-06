Додон публічно визнав плани створення мегаблоку Кремля на виборах у Молдові

Проросійський лідер молдовських соціалістів Ігор Додон підтвердив, що напередодні парламентських виборів у Молдові йдуть переговори про формування політичного блоку на лівому фланзі.

Про це він розповів на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

Додон повідомив, що, найвірогідніше, до кінця липня буде оголошено про результати переговорів про створення блоку лівих сил, який на виборах протистоятиме проєвропейським партіям.

"Хочу підтвердити, що ми ведемо переговори, серйозні переговори про створення такого блоку на лівому фланзі", – сказав Додон.

Назва такого блоку поки не розголошується. За словами Додона, зараз проводять опитування та фокус-групи для того, щоб зрозуміти, яка назва краще підійде.

"Але те, що такий блок може бути створений, я підтверджую", – додав він.

Нагадаємо, проросійський політичний блок Ілана Шора "Перемога" оголосив у неділю, що наступного тижня подасть документи для участі у парламентських виборах у Молдові, а очолити список має одіозна башкан Гагаузії Євгенія Гуцул.

Парламентські вибори у Молдові відбудуться 28 вересня.

Деталі про плани створити мегаблок Кремля читайте у статті: "Базовий сценарій – у Молдові буде підконтрольний Москві уряд після виборів у вересні"