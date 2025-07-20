В бундесвері оцінюють, що РФ планує запускати по Україні 2 тисячі дронів одночасно

Голова ситуаційного центру щодо України в Міноборони Німеччини генерал-майор бундесверу Крістіан Фройдінг заявив, що Росія має намір запускати по Україні до 2000 безпілотників одночасно.

Про це Фройдінг сказав у подкасті бундесверу Nachgefragt, його цитує "УП".

За інформацією Фройдінга, Росія суттєво розширює виробничі потужності для масового застосування безпілотників у війні проти України.

Москва планує одночасно запускати 2 тисячі дронів, що створить серйозний виклик для української системи протиповітряної оборони, зазначив Фройдінг.

Генерал наголосив на необхідності розробки "розумних заходів протидії", адже застосування традиційних засобів, зокрема ракет для системи ППО Patriot, є нелогічним проти "Шахедів". Їхня вартість яких становить 30–50 тисяч євро, тоді як одна ракета Patriot коштує понад 5 мільйонів.

За його оцінками, Україні потрібні недорогі засоби боротьби з безпілотниками вартістю від 2 до 4 тисяч євро, що дозволить ефективно реагувати на масовані атаки.

Ще одним методом протидії Фройдінг назвав удари по глибокому тилу Росії – по військових літаках, аеродромах і оборонних заводах.

Також генерал-майор звернув увагу на те, що Китай припинив постачання комплектуючих до безпілотників в Україну і нині повністю зосередив свій експорт до Росії.

"Наразі ситуація така, що Китай, фактично, експортує виключно до Росії, тоді як Україну виключено з цього ринку", – зазначив Фройдінг.

Нещодавно Фройдінг заявляв, що поки не може прогнозувати конкретні терміни, коли Україна побачить результати співпраці між країнами в питанні дронів-перехоплювачів, але це намагатимуться реалізувати якомога швидше.

Також Фройдінг розповів про переговори, які веде Німеччина щодо придбання у США ЗРК Patriot для передачі їх Україні.

Окрім того, він оголосив, що Україна сторона вже у липні отримає перші далекобійні засоби, виробництво яких профінансувала Німеччина.