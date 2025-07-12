Генерал Бундесверу розповів, на якому етапі проєкт щодо дронів-перехоплювачів для України

Німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг сказав, що поки не може прогнозувати конкретні терміни, коли Україна побачить результати співпраці між країнами в питанні дронів-перехоплювачів, але це намагатимуться реалізувати якомога швидше.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні з журналістами у Києві 12 липня.

Фройдінга запитали, на якому етапі зараз інвестиції Німеччини у розробку дронів-перехоплювачів для України.

"Є цікаві проєкти які ми обговорюємо з партнерами, зокрема з Міноборони… Знадобиться певний час, перш ніж ми розробимо конкретний план і будемо мати технічні засоби для дронів цього типу, антидронові засоби. На даний час складно сказати, коли вони вже будуть в країні. Але можу обіцяти, що це станеться настільки швидко, наскільки це можливо", – відповів генерал.

Окрім того, він оголосив, що Україна сторона вже у липні отримає перші далекобійні засоби, виробництво яких профінансувала Німеччина.

Також Фройдінг розповів про переговори, які веде Німеччина щодо придбання у США ЗРК Patriot для передачі їх Україні.