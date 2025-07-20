В бундесвере оценивают, что РФ планирует запускать по Украине 2 тысячи дронов одновременно

Глава ситуационного центра по Украине в Минобороны Германии генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что Россия намерена запускать по Украине до 2000 беспилотников одновременно.

Об этом Фройдинг сказал в подкасте бундесвера Nachgefragt, его цитирует "УП".

По информации Фройдинга, Россия существенно расширяет производственные мощности для массового применения беспилотников в войне против Украины.

Москва планирует одновременно запускать 2 тысячи дронов, что создаст серьезный вызов для украинской системы противовоздушной обороны, отметил Фройдинг.

Генерал подчеркнул необходимость разработки "умных мер противодействия", ведь применение традиционных средств, в частности ракет для системы ПВО Patriot, нелогично против "Шахедов". Их стоимость составляет 30-50 тысяч евро, тогда как одна ракета Patriot стоит более 5 миллионов.

По его оценкам, Украине нужны недорогие средства борьбы с беспилотниками стоимостью от 2 до 4 тысяч евро, что позволит эффективно реагировать на массированные атаки.

Еще одним методом противодействия Фройдинг назвал удары по глубокому тылу России – по военным самолетам, аэродромам и оборонным заводам.

Также генерал-майор обратил внимание на то, что Китай прекратил поставки комплектующих к беспилотникам в Украину и сейчас полностью сосредоточил свой экспорт на Россию.

"Сейчас ситуация такова, что Китай, фактически, экспортирует исключительно в Россию, тогда как Украина исключена из этого рынка", – отметил Фройдинг.

Недавно Фройдинг заявлял, что пока не может прогнозировать конкретные сроки, когда Украина увидит результаты сотрудничества между странами в вопросе дронов-перехватчиков, но это будут пытаться реализовать как можно быстрее.

Также Фройдинг рассказал о переговорах, которые ведет Германия по приобретению у США ЗРК Patriot для передачи их Украине.

Кроме того, он объявил, что Украина уже в июле получит первые дальнобойные средства, производство которых профинансировала Германия.