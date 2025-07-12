Генерал Бундесверу розповів про переговори щодо Patriot для України

Німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг розповів про переговори, які веде Німеччина, щодо придбання у США систем протиповітряної оборони Patriot для передачі їх Україні.

Про це німецький генерал заявив в інтерв’ю ZDF, повідомляє "Європейська правда".

Фройдінг сказав, що ведеться "тісне узгодження з партнерами" з питання про те, як "доставити в країну нові системи протиповітряної оборони середнього і дальнього радіуса дії".

За його словами, на всіх рівнях "вже кілька тижнів ведуться переговори" про можливу поставку в Україну однієї або двох систем Patriot, які Німеччина має придбати у США.

Раніше держсекретар Марко Рубіо заявив, що США спробують переконати союзників по НАТО передати Україні системи Patriot.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц підтвердив готовність придбати у США системи Patriot для України.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський розповів, що Німеччина та Норвегія вже готові купити для України три зенітні ракетні комплекси Patriot.