В Грузії кажуть, що запропонували Україні шляхи евакуації українців-ексв’язнів з кордону з РФ

В МВС Грузії опублікували нову заяву у зв’язку з ситуацією з десятками українців, які є колишніми в’язнями, що застрягли на грузинсько-російському кордоні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві міністерства у неділю.

У відомстві заявили, що більшість з українців, які застрягли на КПП "Даріалі", мають серйозні судимості та були засуджені за численні тяжкі або особливо тяжкі злочини, тому "в інтересах державної безпеки їм не було дозволено в'їзд" до Грузії.

"Однак грузинська сторона запропонувала українській стороні кілька механізмів безпечної евакуації та повернення людей з так званої нейтральної зони на батьківщину. Ми запропонували варіанти повернення цих осіб на батьківщину повітряним та морським транспортом. Українська сторона поки що утримується від повернення морем і ще не прийняла конкретного рішення щодо їхньої евакуації", – заявили у міністерстві.

У відомстві додали, що "тривають спільні консультації" щодо узгодження механізму безпечного повернення цих людей на батьківщину, включаючи їх повітряне транспортування.

"Сподіваємося, що українська сторона своєчасно прийме рішення щодо повернення своїх громадян на батьківщину", – заявили в МВС Грузії.

Йдеться про близько 80 громадян України, які відбували покарання за скоєні злочини в українських в’язницях, через окупацію опинились у розпорядженні Росії і врешті після завершення термінів були депортовані нею до грузинського кордону.

Про проблему цих громадян України час від часу пишуть правозахисні ініціативи та ЗМІ.

За словами самих ексв’язнів та правозахисників, їм доводиться очікувати рішення щодо репатріації у тяжких умовах – без адекватного доступу до медичної допомоги і харчування та без достатньої кількості спальних місць.

У Міністерстві закордонних справ України наприкінці червня коментували, що знають про проблему таких громадян України і працюють над їхнім поверненням.