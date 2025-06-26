В МЗС України прокоментували ситуацію з депортованими РФ українцями-в’язнями на кордоні Грузії

У Міністерстві закордонних справ України знають про проблему десятків громадян України, які опинились у пенітенціарних закладах РФ та після відбуття покарання були депортовані й застрягли на кордоні з Грузією.

Як повідомляє "Європейська правда", такий коментар в МЗС надали групі ЗМІ на запитання журналістів стосовно останніх матеріалів у медіа на цю тему.

В МЗС зазначили, що знають про перебування на російсько-грузинському кордоні у неналежних умовах багатьох громадян України, депортованих з Росії після відбуття там визначеного терміну покарання.

"Консульська посадова особа посольства України в Грузії відвідувала КПП для зустрічі з керівником прикордонної частини та доставки гуманітарної допомоги.

Українські дипломати працюють над вирішенням проблеми", – розповіли в МЗС.

У міністерстві деталізували, що завдяки узгодженому посольством та грузинською стороною механізму контрольованого транзиту трьох таких українців 21 червня евакуювали до Молдови, 25 червня забрали ще дев’ятьох.

"На 27 червня заплановано черговий рейс для 14 наших співвітчизників.

Посольство України в Грузії перебуває на постійному контакті з МВС Грузії та міжнародними організаціями з метою забезпечення громадян України гуманітарною та медичною допомогою, а також організації належних умов їх перебування. Справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України", – зазначили у відомстві.

Про проблему застряглих на кордоні РФ та Грузії депортованих в’язнів-громадян України час від часу пишуть грузинські правозахисні ініціативи та ЗМІ.

Цього тижня матеріал на цю тему випустила російська "Медіазона". За їхніми даними, на КПП "Верхній Ларс – Дар’ялі" зараз перебувають понад 50 громадян України, деякі з них провели там вже багато місяців.