ЗМІ: на кордоні РФ з Грузією знову застрягли українські екс-в'язні, яких примусово вивезли в Росію

На кордоні Росії з Грузією у буферній зоні застрягли близько 20 громадян України – переважно колишні в’язні, що потрапили в окупацію, були примусово вивезені росіянами під час відступу і депортовані з РФ після завершення терміну.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

У буферній зоні біля КПП "Верхній Ларс" перебувають близько 20 українців, грузинські прикордонники не впускають їх через проблеми з документами. З них більшість – в’язні, яких російські військові примусово вивезли на територію РФ.

Один з чоловіків каже, що перебуває між двома кордонами вже три тижні. За його словами, серед українців є хворі на туберкульоз, він сам має виразку шлунка і потребує медичної допомоги. Чоловіки живуть у підвалі.

Колаж "Ехо Кавказу"

Ще один розповідає, що чекає рішення майже місяць. Чоловік після окупації Криму залишився на півострові і відмовився від російського громадянства. За його словами, після тривалого тиску російська окупаційна влада вирішила депортувати його "за відмову від громадянства, татуювання у вигляді герба України та громадянську позицію". Проте українське консульство поки не підтвердило його дані.

Це вже не перша подібна ситуація – у жовтні в нейтральній смузі близько двох тижнів очікували семеро громадян України. В кінці листопада грузинські волонтери повідомляли про групу з 16 колишніх українських в’язнів.

У серпні такі звільнені з ув’язнення українці провели на кордоні майже 11 діб.