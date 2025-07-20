В Грузии говорят, что предложили Украине пути эвакуации украинцев-экс-заключенных с границы с РФ

В МВД Грузии опубликовали новое заявление в связи с ситуацией с десятками украинцев, бывших заключенных, застрявших на грузино-российской границе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении министерства в воскресенье.

В ведомстве заявили, что большинство украинцев, застрявших на КПП "Дарияли", имеют серьезные судимости и были осуждены за многочисленные тяжкие или особо тяжкие преступления, поэтому "в интересах государственной безопасности им не был разрешен въезд" в Грузию.

"Однако грузинская сторона предложила украинской стороне несколько механизмов безопасной эвакуации и возвращения людей из так называемой нейтральной зоны на родину. Мы предложили варианты возвращения этих лиц на родину воздушным и морским транспортом. Украинская сторона пока воздерживается от возвращения морем и еще не приняла конкретного решения об их эвакуации", – заявили в министерстве.

В ведомстве добавили, что "продолжаются совместные консультации" по согласованию механизма безопасного возвращения этих людей на родину, включая их воздушную транспортировку.

"Надеемся, что украинская сторона своевременно примет решение о возвращении своих граждан на родину", – заявили в МВД Грузии.

Речь идет об около 80 гражданах Украины, которые отбывали наказание за совершенные преступления в украинских тюрьмах, из-за оккупации оказались в распоряжении России и в конце концов после истечения сроков были депортированы ею к грузинской границе.

О проблеме этих граждан Украины время от времени пишут правозащитные инициативы и СМИ.

По словам самих экс-заключенных и правозащитников, им приходится ждать решения о репатриации в тяжелых условиях – без адекватного доступа к медицинской помощи и питанию и без достаточного количества спальных мест.

В Министерстве иностранных дел Украины в конце июня комментировали, что знают о проблеме таких граждан Украины и работают над их возвращением.