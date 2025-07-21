Сікорський про удар Росії: Путін глузує із зусиль Трампа

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на російський удар по українських регіонах у ніч проти понеділка, 21 липня.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У ніч проти понеділка, 21 липня, Росія завдала масованого комбінованого удару по регіонах України, внаслідок чого Польща піднімала винищувачі.

Коментуючи це, Сікорський висловився про ставлення очільника Кремля Владіміра Путіна до зусиль США щодо припинення російсько-української війни.

"Путін все ще глузує з мирних зусиль президента США Дональда Трампа", – написав глава польського зовнішньополітичного відомства.

Звернемо увагу, 14 липня Трамп висловив розчарування Росією та пообіцяв запровадити проти неї "дуже суворі тарифи", якщо найближчим часом не буде укладено угоду про мир.

Того ж дня він підтвердив, що має намір відправити Україні різні типи озброєння, зокрема й Patriot, які будуть "повністю оплачені".

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