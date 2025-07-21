Сикорский об ударе России: Путин смеется над усилиями Трампа

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на российский удар по украинским регионам в ночь на понедельник, 21 июля.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

В ночь на понедельник, 21 июля, Россия нанесла массированный комбинированный удар по регионам Украины, в результате чего Польша поднимала истребители.

Комментируя это, Сикорский высказался об отношении главы Кремля Владимира Путина к усилиям США по прекращению российско-украинской войны.

"Путин все еще смеется над мирными усилиями президента США Дональда Трампа", – написал глава польского внешнеполитического ведомства.

Обратим внимание, 14 июля Трамп выразил разочарование Россией и пообещал ввести против нее "очень строгие тарифы", если в ближайшее время не будет заключено соглашение о мире.

В тот же день он подтвердил, что намерен отправить Украине различные типы вооружения, в том числе Patriot, которые будут "полностью оплачены".

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