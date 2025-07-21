Польща піднімала в небо винищувачі через удар Росії по Україні

Польські повітряні сили піднімали винищувачі через масштабну повітряну атаку Росії по українських містах.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву рано вранці 21 липня опублікувало Операційне командування збройних сил.

У ніч проти понеділка, 21 липня, Росія завдала масованого комбінованого удару по українських регіонах. Зокрема, вибухи також чули й в Івано-Франківську.

Відтак "у відповідь на цю агресивну діяльність", Польща "негайно розпочато всі процедури, спрямовані на посилення захисту польського повітряного простору".

Польські та союзні повітряні сили підняли винищувачі, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки були переведені в режим підвищеної готовності.

Востаннє Польща підіймала у небо винищувачі через масований російський удар по Україні 19 липня.

У ніч проти 21 липня Росія розпочала масштабну комбіновану повітряну атаку на Україну: російські військові застосовували ударні безпілотники і ракети різного базування. У низці регіонів пролунали вибухи. Попередньо один загиблий та двоє постраждалих у Києві. Про постраждалих також повідомив мер Івано-Франківська.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що внаслідок масованої комбінованої атаки Росії по Івано-Франківській громаді було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, є постраждалі.