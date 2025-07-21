Уряд Британії достроково перегляне пенсійний вік

Міністерка у справах праці та пенсій Великої Британії оголосила про початок перегляду пенсійного віку.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Sky News.

Згідно із законодавством, уряд зобов’язаний проводити перегляд пенсійного віку, який наразі становить 66 років, кожні шість років, однак цього разу процес розпочинається раніше, адже попередній завершився лише у 2023 році.

Під час перегляду розглянуть, чи є нинішній пенсійний вік актуальним, з урахуванням таких чинників, як середня тривалість життя.

Оголошення прозвучало на тлі застережень експертів, що особи, які планують вихід на пенсію у 2050 році, можуть отримувати на 800 фунтів на рік менше, ніж нинішні пенсіонери.

Міністерство праці та пенсій повідомило, що 45% працездатного населення взагалі не відкладає гроші на пенсію, що викликає занепокоєння: кризa вартості життя заважає людям інвестувати у власне пенсійне забезпечення.

Профільна міністерка Ліз Кендалл зазначила, що не має ілюзій щодо того, наскільки складно буде скласти реалістичні пенсійні плани на майбутні десятиліття, враховуючи кризу вартості життя.

"Багато працівників більше турбуються про те, як прогодувати сім'ю і зберегти дах над головою, ніж про заощадження на пенсію, яка здається такою далекою", – зауважила міністерка.

Виступаючи з промовою в західному Лондоні, Кендалл також оголосила, що відновить роботу комісії, щоб розглянути, чому майбутні пенсіонери ризикують стати біднішими за нинішніх.

Нагадаємо, у Данії пенсійний вік до 2040 року збільшиться до 70 років. Про підвищення пенсійного віку доводиться думати більшості країн Європи через демографічні тенденції.

Дослідження у ЄС показали, що близько 13% європейських пенсіонерів продовжують ходити на роботу після досягнення пенсійного віку, найчастіше їхньою мотивацією є або задоволення від роботи й активного способу життя, або фінансові потреби.