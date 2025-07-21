Правительство Британии досрочно пересмотрит пенсионный возраст

Министр по делам труда и пенсий Великобритании объявила о начале пересмотра пенсионного возраста.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Согласно законодательству, правительство обязано проводить пересмотр пенсионного возраста, который в настоящее время составляет 66 лет, каждые шесть лет, однако на этот раз процесс начинается раньше, ведь предыдущий завершился только в 2023 году.

В ходе пересмотра будет рассмотрен вопрос о том, является ли нынешний пенсионный возраст актуальным, с учетом таких факторов, как средняя продолжительность жизни.

Объявление прозвучало на фоне предостережений экспертов, что лица, планирующие выход на пенсию в 2050 году, могут получать на 800 фунтов в год меньше, чем нынешние пенсионеры.

Министерство труда и пенсий сообщило, что 45% трудоспособного населения вообще не откладывает деньги на пенсию, что вызывает беспокойство: кризис стоимости жизни мешает людям инвестировать в собственное пенсионное обеспечение.

Профильный министр Лиз Кендалл отметила, что не питает иллюзий относительно того, насколько сложно будет составить реалистичные пенсионные планы на будущие десятилетия, учитывая кризис стоимости жизни.

"Многие работники больше беспокоятся о том, как прокормить семью и сохранить крышу над головой, чем о сбережениях на пенсию, которая кажется такой далекой", – отметила министр.

Выступая с речью в западном Лондоне, Кендалл также объявила, что возобновит работу комиссии, чтобы рассмотреть, почему будущие пенсионеры рискуют стать беднее нынешних.

Напомним, в Дании пенсионный возраст к 2040 году увеличится до 70 лет. О повышении пенсионного возраста приходится думать большинству стран Европы из-за демографических тенденций.

Исследования в ЕС показали, что около 13% европейских пенсионеров продолжают ходить на работу после достижения пенсионного возраста, чаще всего их мотивацией является либо удовольствие от работы и активного образа жизни, либо финансовые потребности.