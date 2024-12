У ЄС дослідили, чому люди пенсійного віку в різних країнах продовжують працювати

Близько 13% людей пенсійного віку у ЄС продовжують ходити на роботу після отримання перших пенсій, найчастіше їхньою мотивацією є або задоволення від роботи й активного способу життя, або фінансові потреби.

Як пише "Європейська правда", такі результати дослідження опублікував Євростат на основі даних за 2023 рік.

Дослідження з’ясувало, що серед людей, які досягли пенсійного віку, більшість або не працювали (22,4%), або припинили працювати (64.7%) упродовж шести місяців після отримання першої пенсії.

In 2023, 13% of people in the EU aged 50-74 continued working during the 6 months following the receipt of their first old-age pension. 💼🗄



Highest shares in:

🇪🇪Estonia (54.9%)

🇱🇻Latvia (44.2%)



Lowest in:

🇷🇴Romania (1.7%)

🇬🇷Greece (4.2%)



Learn more ➡️ https://t.co/uQViWWz2nd pic.twitter.com/VJsO0dNUur

Реклама: