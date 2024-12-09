У ЄС дослідили, чому люди пенсійного віку в різних країнах продовжують працювати

Близько 13% людей пенсійного віку у ЄС продовжують ходити на роботу після отримання перших пенсій, найчастіше їхньою мотивацією є або задоволення від роботи й активного способу життя, або фінансові потреби.

Як пише "Європейська правда", такі результати дослідження опублікував Євростат на основі даних за 2023 рік.

Дослідження з’ясувало, що серед людей, які досягли пенсійного віку, більшість або не працювали (22,4%), або припинили працювати (64.7%) упродовж шести місяців після отримання першої пенсії.

In 2023, 13% of people in the EU aged 50-74 continued working during the 6 months following the receipt of their first old-age pension. 💼🗄



Highest shares in:

🇪🇪Estonia (54.9%)

🇱🇻Latvia (44.2%)



Lowest in:

🇷🇴Romania (1.7%)

🇬🇷Greece (4.2%)



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13% продовжили ходити на роботу. З них приблизно половина працюють так само, як і раніше, а решта з певними змінами – беруть меншу кількість годин, змінили роботу, залишили одну роботу з двох тощо.

Найбільша частка пенсіонерів, які продовжили працювати – у Північній Європі, особливо у державах Балтії (Естонія – майже 55%, Латвія – 44,2%, Литва – 43,7%), тоді як найменша – у Румунії (1,7%), Греції (4,2%) та Іспанії (4,9%).

Головна причина, чому пенсіонери продовжують працювати – задоволення від того, що вони працюють і залишаються активними, про це сказали 36,3% опитаних. Ще 28,6% пояснили це фінансовою необхідністю, серед жінок частка відповідей на це питання трохи більша, ніж серед чоловіків.

Ще 11,2% опитаних пояснили продовження роботи бажанням залишатись залученими у життя суспільства, біля 9% – високою заробітною платою на останньому місці роботи, ще частина – тим, що другий з подружжя продовжує працювати, або вказали варіант "інші причини".

Частка пенсіонерів, які вирішили працювати через те, що люблять свою роботу і хочуть залишатись активними, найвища у Данії (61%), Нідерландах (майже 60%) та Італії (51,7%). Натомість аутсайдерами за такою мотивацією виявилися Іспанія, Кіпр і Словаччина.

Фінансовий стимул є головною причиною для пенсіонерів на Кіпрі (понад 68%), у Румунії (понад 54%) та Болгарії (53,6%), тоді як найнижча роль фінансової мотивації – для пенсіонерів у Швеції (9,4%), Чехії (12,4%) та Люксембурзі (14,4%).

Нагадаємо, вже затверджена пенсійна реформа з підвищенням пенсійного віку залишається гострою темою політичних суперечок у Франції.

А у Швейцарії на референдумі підтримали додаткову "13-ту пенсію".