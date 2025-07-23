В Італії розбився надлегкий літак: є загиблі

В Італії розбився надлегкий літак, внаслідок чого загинули люди, які перебували на борту.

Про це пише ANSA, передає "Європейська правда".

Надлегкий літак розбився в італійському муніципалітеті Аццано-Мелла, внаслідок чого загинули дві людини, що знаходилися на борту.

За попередніми даними, жертвами є чоловік і жінка, але поки що невідомо, звідки вилетів надлегкий літак.

Фото: Ansa

Він розбився неподалік автомагістрального перехрестя. Уламки літака пошкодили кілька автомобілів, але водії не постраждали.

Наразі триває розслідування, щоб встановити, звідки вилетів невеликий літак.

На початку липня в австрійських Альпах зазнав аварії невеликий пропелерний літак, що вилетів із Німеччини, внаслідок катастрофи є загиблі.

У неділю, 13 липня, в британському аеропорту "Саутенд" розбився невеликий літак, інцидент уже призвів до скасування низки рейсів з аеропорту.

А кілька днів тому поблизу аеропорту Ям'яярві в південно-західній частині Фінляндії сталася аварія двомісного ультралегкого літака, внаслідок чого є загиблі та поранені.