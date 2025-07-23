В Італії розбився надлегкий літак: є загиблі
Новини — Середа, 23 липня 2025, 11:15 —
В Італії розбився надлегкий літак, внаслідок чого загинули люди, які перебували на борту.
Про це пише ANSA, передає "Європейська правда".
Надлегкий літак розбився в італійському муніципалітеті Аццано-Мелла, внаслідок чого загинули дві людини, що знаходилися на борту.
За попередніми даними, жертвами є чоловік і жінка, але поки що невідомо, звідки вилетів надлегкий літак.
Він розбився неподалік автомагістрального перехрестя. Уламки літака пошкодили кілька автомобілів, але водії не постраждали.
Наразі триває розслідування, щоб встановити, звідки вилетів невеликий літак.
На початку липня в австрійських Альпах зазнав аварії невеликий пропелерний літак, що вилетів із Німеччини, внаслідок катастрофи є загиблі.
У неділю, 13 липня, в британському аеропорту "Саутенд" розбився невеликий літак, інцидент уже призвів до скасування низки рейсів з аеропорту.
А кілька днів тому поблизу аеропорту Ям'яярві в південно-західній частині Фінляндії сталася аварія двомісного ультралегкого літака, внаслідок чого є загиблі та поранені.