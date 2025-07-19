У Фінляндії розбився невеликий літак

У суботу, 19 липня, поблизу аеропорту Ям'яярві в південно-західній частині Фінляндії сталася аварія двомісного ультралегкого літака, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомила поліція регіону, цитує Yle, пише "Європейська правда".

За даними поліції, в аварії загинув пілот, чоловік середнього віку. Пасажир отримав серйозні травми і доставлений до лікарні.

Фото: Yle

Поліція повідомляє, що літак, який потрапив в аварію, був двомісним надлегким літаком з центром ваги. Місце аварії знаходиться поруч з аеропортом Ям'яярві. Літак вилетів з аеропорту.

Наразі правоохоронці розслідують причини аварії.

На початку липня в австрійських Альпах зазнав аварії невеликий пропелерний літак, що вилетів із Німеччини, внаслідок катастрофи є загиблі.

А в неділю, 13 липня, в британському аеропорту "Саутенд" розбився невеликий літак, інцидент уже призвів до скасування низки рейсів з аеропорту.