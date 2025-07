У британському аеропорту "Саутенд" розбився невелекий літак

У неділю, 13 липня, в британському аеропорту "Саутенд" розбився невеликий літак, інцидент уже призвів до скасування низки рейсів з аеропорту.

Про це повідомляє поліція Ессексу, передає Sky News, пише "Європейська правда".

За даними правоохоронців, повідомлення про аварію літака довжиною близько 12 метрів надійшло незадовго до 16:00. На місці триває спільна робота всіх екстрених служб, яка, за прогнозами, триватиме ще кілька годин.

На кадрах з місця події, оприлюднених у соцмережах, видно густу чорну хмару диму. Один зі свідків повідомив, що спостерігав "вогняну кулю" в момент аварії.

BREAKING: Business jet crashes at London Southend Airport, no word on casualties https://t.co/bWgUMnFAhr