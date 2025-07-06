В Австрійських Альпах розбився невеликий літак: є загиблі

У суботу, 5 липня, в австрійських Альпах зазнав аварії невеликий пропелерний літак, що вилетів із Німеччини, внаслідок катастрофи є загиблі.

Про це написало агентство AP, передає "Європейська правда".

Аварія сталася близько 12:45 за місцевим часом поблизу населеного пункту Вальд-ім-Пінцгау у федеральній провінції Зальцбург. За даними поліції, літак, ймовірно, спалахнув після падіння.

На борту перебували троє чоловіків і одна жінка, які, за попередньою інформацією, були громадянами Німеччини. Внаслідок катастрофи загинули всі четверо людей, які перебували на борту.

Літак вилетів із аеродрому в Обершляйсхаймі поблизу Мюнхена для виконання зворотного рейсу. Причини трагедії наразі невідомі, розпочато розслідування.

На початку тижня пасажирський літак авіакомпанії LOT, що летів із Софії до Варшави, зіткнувся з проблемою з гальмами, у зв’язку з чим посадку довелось виконувати в аварійному режимі.

А 5 липня майже двадцять людей постраждали внаслідок займання літака, який перебував на злітно-посадковій смузі аеропорту Пальми, що на іспанській Майорці.