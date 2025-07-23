В Италии разбился сверхлегкий самолет: есть погибшие

В Италии разбился сверхлегкий самолет, в результате чего погибли люди, находившиеся на борту.

Об этом пишет ANSA, передает "Европейская правда".

Сверхлегкий самолет разбился в итальянском муниципалитете Аццано-Мелла, в результате чего погибли два человека, находившиеся на борту.

По предварительным данным, жертвами являются мужчина и женщина, но пока неизвестно, откуда вылетел сверхлегкий самолет.

Фото: Ansa

Он разбился недалеко от автомагистрального перекрестка. Обломки самолета повредили несколько автомобилей, но водители не пострадали.

В настоящее время ведется расследование, чтобы установить, откуда вылетел небольшой самолет.

В начале июля в австрийских Альпах потерпел крушение небольшой пропеллерный самолет, вылетевший из Германии, в результате катастрофы есть погибшие.

В воскресенье, 13 июля, в британском аэропорту "Саутенд" разбился небольшой самолет, инцидент уже привел к отмене ряда рейсов из аэропорта.

А несколько дней назад вблизи аэропорта Ямяярви в юго-западной части Финляндии произошла авария двухместного ультралегкого самолета, в результате которой есть погибшие и раненые.